Britský spevák Robbie Williams, ktorý v roku 2018 priznal, že má psychické problémy, sa v uplynulých dňoch rozhodol pre radikálnu zmenu vzhľadu. Svoje šedivé vlasy však nezveril do rúk odborníčky, ale svojej manželke, ktorá neváhala uchopiť holiaci strojček a svojho milovaného muža zbavila všetkých vlasov.

Robbie Williams. Zdroj: Youtube/Screen Junkies

So svojou prácou bola pravdepodobne maximálne spokojná, keďže sa o video z premeny podelila s fanúšikmi aj prostredníctvom svojej sociálnej siete Instagram. Spevák sa napriek radikálnemu kroku zdal byť s výsledkom spokojný a so svojou manželkou veselo vtipkoval. Mnohí fanúšikovia by však slávneho speváka bez vlasov už možno ani nespoznali.

Radikálna zmena vzhľadu pritom prichádza po dlhšej odmlke speváka, ktorý posledné mesiace trávil svoj čas v súkromí so svojou rodinou. V roku 2018 pritom spevák priznal vážne psychické problémy, pre ktoré sa mnohokrát ocitol blízko smrti. "Mám chorobu v hlave, ktorá ma chce zabiť. Musím sa tomu brániť," povedal spevák. Nie vždy to však berie ako prekliatie. "Niekedy ma prekvapuje a niekedy je to nástroj, ktorý potrebujem dostať na javisko. Niekedy žijem v blaženosti a je to úžasné."

Anketa Pristane to spevákovi aj s holou hlavou? Nie, vôbec mu to nesedí. 50% Áno, vyzerá dobre. 50% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Robbie si tento problém prvýkrát uvedomil, keď mal 19 rokov. Priznal, že jeho démoni súvisia s drogami a alkoholom. Niekoľkokrát sa snažil abstinovať, ale problémy sa stále vracali. Nakoniec sa v roku 2007 dostal na odvykaciu kliniku. Rozhodnutie prišlo na jeho 33. narodeniny. "Bol som 24 hodín od smrti," uviedol spevák v roku 2018 v jednom z rozhovorov.

Prečítajte si tiež: