Americký herec Matt LeBlanc (54), ktorého si mnohí pamätajú hlavne vďaka úlohe Joeyho Tribbianiho v sitkome Priatelia, má síce šťastie v kariére, no horšie to už je v láske. Takmer po šiestich rokoch vzťahu s producentkou Aurorou Mulligan (36) oznámil rozchod. Nie je to ani zďaleka prvý vzťah, ktorý hercovi stroskotal. Za rochodom by mohol byť aj hercov zanedbaný vzhľad a priberanie. Fanúšikovia ho už totiž zmeneného na ulici už nespoznávajú.

Krátko pred oznámením rozchodu sa herec Matt LeBlanc objavil 11. februára v karosárni Sherman Oaks, pričom bol jeho prírastok na hmotnosti neprehliadnuteľný. Herec mal na sebe voľné tričko s krátkym rukávom, ktoré obopínalo jeho brucho a čiapku, ktorou si maskoval tvár. Napriek tomu je na záberoch vidieť nie len šedivá brada ale aj tá druhá v podobe tukovej zásoby. O niekoľko hodín neskôr oznámil herec rozchod s dlhoročnou partnerkou.

Pár spolu údajne randil od roku 2016, keď ich spojilo nakrúcanie televíznej šou Top Gear. Prvýkrát sa spolu oficiálne bok po boku objavili v roku 2017 na filmovom festivale v New Yorku a v roku 2018 sa ako pár zúčastnili na uvedení 25. série Top Gear v Spojenom kráľovstve. Rozchod oznámili počas uplynulého víkendu. Správu pre britský denník The Sun potvrdil aj zdroj blízky hercovi: „Vzťah Matta a Aurory sa skončil. Je po všetkom. Je to obrovská hanba a Matt bral túto správu obzvlášť tvrdo, ako by to asi vzal každý. On a Aurora si v Top Geare padli do oka, a hoci tam bol dosť veľký vekový rozdiel, bol to naozaj skvelý vzťah,“ uviedol nemenovaný zdroj.

Ako sa zdá, úspešnému hercovi sa v otázke lásky akosi nedarí. A hoci nie je až taký lámač ženských sŕdc, akým bola jeho seriálová postava v Priateľoch Joey, než sa zoznámil s Aurorou, bol ženatý a mal za sebou niekoľko významných vzťahov. Jeho manželkou bola od roku 2003 herečka Melissa McKnight, ktorá mu v roku 2005 porodila dcéru Marinu Pearl. Manželstvo im však vydržalo len tri roky a pár sa v roku 2006 rozviedol. V roku 1996 sa hovorilo, že Matt LeBlanc a herečka Kate Hudson spolu chodili, keď mala iba 17 rokov. Medzi ďalšími jeho expartnerkami sú napríklad herečka Andrea Anders, s ktorou tvoril pár od roku 2006 do roku 2015. Medzi jeho prvými partnerkami bola od augusta 1989 do roku 1990 herečka a modelka Teri Copley.

Herec mal mať údajný románik aj s hereckou kolegyňou Jennifer Aniston, ktorá v seriáli Priatelia stvárnila Rachel. V roku 2015 Mattov otec vypustil do sveta senzáciu, keď tvrdil, že Matt a Jennifer spolu chodili počas nakrúcania Priateľov. Pre Star Magazine uviedol : „Dokonca mal vzťah s jedným z dievčat... Jen. Rozprávali sme sa v šatniach. Povedal mi o tom. Bolo to vtedy, keď bola vydatá za Brada Pitta.“ Komentáre boli považované za kontroverzné, pretože Jennifer bola vydatá za Brada Pitta a Matt bol zasnúbený s Melissou McKnight. Zástupca Jennifer poprel, že by mala vzťah s Mattom. „Jennifer nikdy nemala romantický ani sexuálny vzťah s Mattom LeBlancom,“ uviedol v tom čase jej zástupca.

