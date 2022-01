Koncom 90. rokov jej ležal pri nohách celý priemysel pre dospelých. Dnes by ste slávnu herečku pornofilmov možno už ani nespoznali. Jenna Jameson oslávila v apríli už 47. narodeniny a nedávno priznala aj vážne zdravotné problémy, ktoré jej na kráse rozhodne nepridali.

Jenna Jameson narodená ako Jenna Marie Massoli je americká pornoherečka talianskeho pôvodu. Kariéru začala v roku 1993, predtým však fotila akty a živila sa aj ako tanečnica v striptízových kluboch. Napriek veku a dlhej kariére patrí aj dnes k najznámejším vo svojom odbore a je držiteľkou mnohých ocenení.

Na vrchole svojej slávy sa o nej hovorilo dokonca ako o najväčšej hviezde filmov pre dospelých. Dnes má však niekdajšia sexbomba už 47 rokov, je hrdou maminou a na kráse jej neubrali len popôrodné kilá, ale aj nie práve vydarené plastiky či najnovšie aj vážna choroba.

Slávna herečka pre dospelých zažíva posledné týždne hotové peklo. Bývalú pornohviezdu priviezol partner Lior Bitton do nemocnice potom, čo celé týždne vracala a netušila, prečo. Vyšetrenia však spočiatku neodhalili žiadnu príčinu, ktorá by mohla stáť za vážnymi zdravotnými problémami, a tak ju prepustili z nemocnice domov. Jej partner neskôr na sociálnej sieti instagram zverejnil video, v ktorom opísal jej vážny zdravotný stav aj to, ako ju musel nosiť na rukách na toaletu, lebo sama nevládala.

Anketa Spoznali by ste slávnu herečku pre dospelých aj dnes? Nie 100% Áno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Nakoniec bol erotickej herečke diagnostikovaný Guillainov-Barrého syndróm, autoimunitné ochorenie postihujúce periférnu nervovú sústavu. Ide o formu neuropatie, ktorú väčšinou vyvolá bakteriálna infekcia. Zoslabnutá Jenna potom z nemocničnej postele nakrútila video, na ktorom všetkým fanúšikom poďakovala za podporu. Vyvrátila zároveň špekulácie, že by za jej problémy mohlo očkovanie proti COVID-19. „Nedala som si pichnúť vakcínu. Nie je to reakcia na očkovanie. Vďaka za vašu starosť,“ uviedla.

Prečítajte si tiež: