Z megaúspešnej romantickej komédie z obdobia Vianoc sa stala kultová záležitosť. Film Láska nebeská, ktorý bol nakrútený v roku 2003, sa stal už každoročnou súčasťou sviatočného programu. Jednoducho vianočná romantika, ako sa patrí, v ktorej sa novopečený britský premiér Hugh Grant zapozeral do svojej sekretárky Natalie, ktorú stvárnila bacuľatá herečka Martine McCutcheonová. Práve táto hrdinka prešla za uplynulý rok radikálnou premenou a dnes by ste ju možno už ani nespoznali.

Napriek tomu, že sa romantická komédia nakrútila ešte v roku 2003, dodnes sa teší u divákov obrovskej popularite a to hlavne počas vianočných sviatkov. V príbehu zamilovaných hrdinov, ktorý sa odohráva v Londýne a vo Francúzsku počas piatich týždňov okolo Vianoc, stvárnila jednu z hlavných postáv dnes už 45-ročná herečka Martine McCutcheonová, ktorú si diváci pamätajú ako bucľatú sekretárku Natalie.

Od nakrúcania filmu ubehlo už takmer 19 rokov a tak niet divu, že sa hlavné postavy za ten čas poriadne zmenili. Asi najvýraznejšou premenou sa môže pochváliť práve filmová Natalie. Herečka v posledných mesiacoch schudla z obvodu tela neuveriteľných 53 centimetrov a jej najnovšie fotografie dokonca vystrašili časť jej fanúšikov na sociálnej sieti Instagram. Zatiaľ čo časť publika jej k premene gratulovala a zaplavovala ju komplimentmi, druhá časť sa začala obávať o jej zdravie. „Strácaš sa pred očami. Nie je to už trochu veľa?“ píšu fanúšikovia k fotografiám na Instagrame, kde herečka vystavuje svoj útly pás.

Herečka sa však nedala komentármi znechutiť a k negatívnym vyjadreniam poslala jasný odkaz. „Keď som bola silnejšia, ľudia o mne hovorili ako o kuse mäsa. Štíhlejšia vyzerám lepšie na kamere,“ uviedla na margo svojej premeny, v ktorej jej údajne pomohla slávna diéta. Podľa britského magazínu Mirror je Martine teraz ambasádorkou Cambridgeskej diéty, čo je nízkokalorický diétny plán určený na rýchle chudnutie, na ktorý dohliada tím odborníkov. K diéte ju nepriviedli komplexy z vlastnej postavy, ale dlhodobé zdravotné problémy. Od roku 2011 má chronický únavový syndróm ME a lekári jej povedali, že má boreliózu, ako aj fibromyalgiu, ktorá spôsobuje bolesti po celom tele. Práve to bol pre herečku bod zlomu, ktorý ju prinútil začať sa viac zaujímať o zdravú stravu a svoje telo. Čo poviete, pristane to herečke?

