Na filmovom plátne obetoval život za záchranu ľudstva v Armageddone, svet spasil aj v Piatom elemente, zabíjal nacistov, bojoval so zločinom. Dnes sa však niekdajší akčný hrdina Bruse Willis (67) pasuje s vážnou diagnózou. Vo februári mu po afázii diagnostikovali zákernú demenciu. Ako správny drsniak z kasových trhákov sa chorobe postavil čelom a svojho života sa len tak nevzdáva.

Charizmatický herec, ktorý si srdcia fanúšikov získal vďaka stvárneniu desiatok akčných hrdinov, sa na verejnosti objavil prvýkrát, odkedy vo februári jeho rodina potvrdila, že bojuje s demenciou. Spoločnosť počas výletu v Santa Monice mu podľa portálu Daily Mail robili jeho priatelia, s ktorými si vychutnával slnečné počasie a horúcu kávu. Hoci sa snaží ostať pozitívny, choroba sa na jeho vzhľade viditeľne podpísala.

Hercova manželka na sociálnej sieti oznámila 16. februára smutnú správu. Zdroj: Instagram/@emmahemingwillis

Najnovšie fotografie Willisa sa objavili len dva dni po tom, ako v utorok jeho manželka informovala fanúšikov o novej nádejnej liečbe a pomoci odborníkov. Emma Heming Willisová (44) sa totiž obrátila na terapeutku a špecialistku na demenciu, ktorá sľubuje pre Brucea tie najlepšie podmienky na život.

Nová terapeutka aj nová liečba

„Frontálna temporálna demencia nie je nikdy ľahká, ale so správnym naprogramovaním a s podporou je skutočne možné pokračovať v živote. Gratulujem Emme a celej rodine za ich veľmi tvrdú prácu a obetavosť. Je to naozaj pozoruhodné!“ uviedla k zdravotnému stavu terapeutka Teepa Snowová na sociálnej sieti.

Manželka Emma Heming je mu obrovskou oporou. Zdroj: instagram @emmahemingwillis

Podľa Emmy je Teepa milujúca, súcitná a skúsená špecialistka, ktorá oplýva neskutočnou empatiou. Život s Willisom teraz nie je pre jeho rodinu vôbec ľahký. Herec znenazdania mení svoje správanie, osobnostné rysy, môže byť úzkostný aj agresívny. Nebol by to však akčný hrdina, ak by svoj boj o holý život vzdal. Willis sa napriek vážnej diagnóze drží skvele, o čom svedčí jeho výlet s priateľmi.