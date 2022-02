Má telo bohyne a korunku krásy na hlave, no aj tak ju po štvrtom rande „okašle“ každý chlap! Víťazka súťaže Miss Veľká Británia April Banbury (32) má v súkromnom živote naozajstnú smolu. Hoci je držiteľkou titulu najsexi Angličanky, žiadny chlap sa pri nej dlho neohreje. A to ich vraj vystriedala pri drinku už vyše sto...

Príbeh ako z romantickej komédie Svadby podľa Mary (2001)! Podobne ako Jennifer Lopez v tejto snímke, aj April sa živí ako svadobná koordinátorka – a podobne ako filmová postava JLo, aj bývalá britská miss si napriek romantickému povolaniu nevie nájsť svoju skutočnú lásku.

„Keďže organizujem svadby, som obklopená nevestami, ktoré sa ma pýtajú, či som vydatá. A keď im poviem, že nie, pýtajú sa ma, že prečo – akoby na tom bolo niečo čudné!“ pohoršuje sa úspešná modelka a podnikateľka, ktorú citoval britský denník The Sun.

Zjavne platí, že ani korunka krásy vám nezaručí šťastný súkromný život. Zdroj: Profimedia

Hoci by ste to, súdiac podľa jej zovňajšku, vôbec nepovedali, v baroch za ňou páni vraj vôbec nechodia a nepozývajú ju na pohárik, ako to často vidíme vo filmoch. Práve preto sa vraj dala radšej na on-line zoznamovanie, no ani tu sa nekonala žiadna „láska cez internet“. Práve naopak! Tí, ktorí sa jej páčili, sa po štvrtom rande začali vykrúcať a rušiť stretnutia, a tak sa na nich rovno vykašľala. Zvyšní nápadníci vraj boli čistá katastrofa.

„Jeden stále smrkal a utieral si sopeľ o ruku. Ďalší neustále riešil prácu cez telefón. Jeden sa zasa pokúšal, aby som večeru zaplatila ja, a iný sa dobýjal ku mne domov (s vidinou sexu) so zámienkou, že potrebuje ísť na WC,“ posťažovala sa kráľovná krásy pre The Sun.

Tým sa však zoznam horibilných rande nekončí; iní chlapi ju zase zavolali do podniku, aby sa s ňou mohli pochváliť 15 ďalším kamarátom, akoby bola nejaká trofej. A aby toho nebolo málo, ďalší páni randili s viacerými ženami naraz, pričom April vyznáva prísnu monogamiu.

Podľa atraktívnej missky môže za smutnú štatistiku to, že so svojimi „princami“ nechce okamžite skočiť do postele. Nazýva to „prekliatím štvrtého rande“ – vraj chlapi, keď dovtedy nedostanú sex, stratia záujem. Raz vraj túto svoju zásadu – počkať s milostnými radovánkami – porušila, a neskôr to oľutovala.

„Cítila som sa použito. Muži niekedy klamú a hovoria, čo chcete počuť. Poučila som sa a teraz čakám tak dlho, ako sa len dá,“ hovorí.

Únikový systém hodný kráľovnej

