Britney Spears si na nedávnej ceste na Havaj dala vytetovať srdce z lásky, no okamžite to oľutovala. Po tom, čo sa 41-ročná speváčka opäť dala tetovať totiž neskôr priznala, že nové srdiečko sa jej už nepáči.

V najnovšom rozhovore americká speváčka priznala, že jej nové umelecké dielo nie je nič, čo by sa jej páčilo a chce si ho dať odstrániť. Keď sa Spears pozrela do kamery, urobila grimasu od bolesti a potom povedala, že to bolo „veľmi cool“.

Anketa Myslíte si, že za odstránením tetovania speváčky stojí jej manžel? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Britney má najmenej deväť ďalších tetovaní, vrátane trojuholníkového tetovania na pravej ruke, kocky na ľavom predlaktí, víly na spodnej časti chrbta a pier na pravom predlaktí. Okrem toho má tetovanie „Kabbalah Hebrew“ na zadnej strane krku, krížové tetovanie na spodnej časti bokov, čínske tetovanie na línii bikín a ďalšie.



Britney Spears si na nedávnej ceste na Havaj dala vytetovať srdce z lásky, no okamžite to oľutovala. Po tom, čo sa 41-ročná speváčka opäť dala tetovať totiž neskôr priznala, že nové srdiečko sa jej už nepáči. Zdroj: profimedia

Oveľa väčším šokom však bolo, keď sa po nervovom zrútení v reštaurácii rozhodla zaplniť svoj Instagram fotkami a príbehmi s bývalým priateľom, spevákom Justinom Timberlakeom.

,,Keď sme SPOLU strieľali obruče... vtedy sa diali zázraky,“ popísala dva zábery z udalosti. Dôvod jej nostalgických fotografií a komentárov však zatiaľ nie je známy. Po poslednej verejnej udalosti jej manžel Sam Asghari odišiel z reštaurácie potom, čo sa Britney nervovo zrútila, kričala a nadávala fanúšikom za to, že ju fotia a natáčajú.