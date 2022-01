Britney Spears je v poslednom čase známa aj vďaka svojim odvážnym nahým fotografiám, ktoré pravidelne zdieľa na sociálnej sieti Instagram. Do dnešného dňa sa však speváčka snažila aspoň ako tak zahaliť svoje intímne partie smajlíkmi či kvetinkami. Tentoraz však zašla omnoho ďalej a fanúšikom ukázala svoj rozkrok takmer v plnej paráde.

Speváčka totiž pred pár hodinami na svojom Instagrame zverejnila nové nahé zábery, na ktorých si bujné prsia zakrýva len rukami a rozkrok jej zahaľuje len drobný obrázok srdiečka, ktorý takmer nič nezakrýva. Na jej podbrušku tak vidieť dve tetovania aj oholený rozkrok. Jediným kusom odevu sú na zverejnených záberoch biele podkolienky. "Slobodná ženská energia, nikdy som sa necítila lepšie," napísala speváčka k odvážnym záberom.

Anketa Myslíte si, že to Britney s novými nahými fotografiami už prehnala? Áno 33% Nie 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Speváčka sa pritom zo všetkých síl snaží ostať mimo hľadáčika bulvárnych fotografov, ktorí ju prenasledujú na každom kroku. Zatiaľ čo na sociálnej sieti zverejňuje erotické zábery, za ktoré by sa nehanbila ani skúsená pornohviezda, v reálnom živote pred bleskmi fotoaparátov uteká. Pri poslednom úteku v San Fernande v Los Angeles sa v aute pred fotografmi schovávala pod dekou. Na tom by nebolo nič zvláštne, ak by počas toho speváčka nešoférovala svoje auto. Je tak len zázrak, že sa nikomu nič nestalo a Britney svojím konaním nespôsobila dopravnú nehodu.

