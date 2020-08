Popová princezná Britney Spears (38) kedysi patrila, ako už prezývka naznačuje, medzi absolútnu elitu. Pred 13 rokmi sa však psychicky zrútila a autorku hitov ako Toxic (2003) či Baby One More Time (1998) museli násilím hospitalizovať na psychiatrii. Po prepustení už na ňu čakal papier, podľa ktorého musela všetko robiť len s povolením otca Jamieho (68).

Britney teda môže byť uznávanou umelkyňou, dvojnásobnou matkou a boháčkou s majetkom v hodnote 50 miliónov eur – bez prikývnutia otca nesmie ani len odísť z domu. Jamie je legálnym poručníkom svojej dcéry a pod palcom má všetko: od financií až po jej každodenný život. Sama nemôže šoférovať ani stýkať sa s deťmi. Dokocna jej diktuje, čo si má obliekať na koncerty.

Speváčka Britney Spears vydala od nervového zrútenia pred 13 rokmi tri albumy a má za sebou niekoľko úspešných koncertov v zahraničí. Zdroj: John Shearer

Fanúšikom sa, pochopiteľne, nepáči, že je ich idol pod drobnohľadom otca, ktorý má nad svojou dcérou takmer absolútnu moc. Sú presvedčení, že Britney je už viac než schopná starať o seba, keďže za posledných 10 rokov vydala tri štúdiové albumy, zabývala sa v Las Vegas a absolvovala niekoľko medzinárodných koncertných šnúr.

Ba čo viac, jej obdivovatelia sú presvedčení, že Britney vysiela do sveta tajné SOS – prosby o pomoc. Speváčku preto vyzvali, aby si, v prípade núdze, obliekla niečo žlté a spravila otočku.

Hneď v ďalšom videu to Britney spravila! Napísali jej preto, aby uverejnila fotku holubíc. O niekoľko dní, bez komentára a odôvodnenia, zverejnila maľbu Rakúšana Hansa Zatzku, na ktorej sú holubice. Do tretice vraj Britney v ďalšom videu vyskladala slovo „pomoc“, a to prostredníctvom určitých tanečných póz.

