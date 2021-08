Známa americká herečka Shannen Doherty má 50 rokov a aktuálne zvádza svoj najťažší boj s hroznou chorobou, rakovinou prsníka v poslednom štádiu. Seriálovej Brende z Beverly Hills diagnostikovali rakovinu prvýkrát už v roku 2015 a ochorenie sa vrátilo začiatkom roku 2020, keď Shannen smutne oznámila, že trpí rakovinou v 4. štádiu. S chorobou sa však snaží bojovať statočne a byť vzorom a povzbudením pre ďalšie ženy, ktoré stretol rovnaký osud. Na sociálnej sieti im tak zanechala dojemný odkaz so svojou fotografiou bez mejkapu, aby ukázala reálnu tvár tejto zákernej choroby.

Nedávno herečka na sociálnej sieti zverejnila srdcervúce slová o tom, že sa akosi nevie stotožniť so ženami, ktoré vidí na televíznych obrazovkách. „Všimla som si, že je málo ženských postáv, s ktorými by som sa mohla stotožniť, ženy bez filtrov, bez botoxu, bez faceliftu. Ženy, ktoré akceptovali svoju tvár a všetko, čím si prešli. Milujem skutočnosť, že som žila a že moja tvár odráža môj život. S rakovinou som bojovala dlho a teraz sa prijímam taká, aká som. Už žiadne diktatúry, ktoré nám vnucujú časopisy a Hollywood. Chcem vidieť ženy ako ja, ženy ako my" napísala herečka.

Od toho momentu zverejňuje na sociálnej sieti Instagram reálne fotografie bez mejkapu a filtrov. V uplynulých dňoch sa po kratšej odmlke svojim fanúšikom znova ozvala prostredníctvom Instagramu, na ktorom zdieľala aktuálne zábery bez retuše a mejkapu obklopená priateľmi. Čo poviete, myslíte, že Shannen zvláda svoj boj?

