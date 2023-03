Brad Pitt s Ines randí od novembra a podľa denníka Daily Mail sa Angeline vôbec nepáčilo, že boli spolu s deťmi. Spor Brada a Angeliny o opatrovníctvo trvá dlhých sedem rokov a dohoda je stále v nedohľadne. Podľa zahraničných médií sa herec a Ines zblížili najmä vďaka rozvodu. Mladučká kráska si totiž tiež zažila svoje a v ťažkých časoch jej bol oporou práve Brad.

Inesin bývalý manžel, hviezda seriálu The Vampire Diaries Paul Wesley (40), oficiálne požiadal o rozvod ešte vo februári 2021. Oscarový herec Brad Pitt si však z exmanžela svojej milej údajne nič nerobí. Vraj mu absolútne nezáleží ani na názore bývalej manželky, ani nikoho iného...



Práve ťažké obdobia spojili súčasných milencov. Nielenže presiakla na verejnosť informácia, že už ju predstavil deťom, zdroj blízky Pittovi pre server Daily Mail hovoril dokonca o svadbe. „Trávia spolu čo najviac času, Brad je s ňou veľmi rád, pretože Ines má pozitívny pohľad na život, aj preto si ju chce vziať,“ tvrdil.

V decembri bude mať šesťdesiat, ale čo sa týka lásky, akoby mal o polovicu menej. Herec Brad Pitt (59) si s novou láskou Ines de Ramon (29) plánuje budúcnosť a údajne už hovoria aj o svadbe. Hoci sa stále nerozviedol s Angelinou Jolie (47), deti už s novou milenkou zoznámil. Zdroj: Getty Images



Pre Pitta by to bolo už tretie manželstvo, obe mu krachli zhodne po piatich rokoch. V rokoch 2000 až 2005 bola jeho ženou herečka Jennifer Aniston (54), od roku 2014 do roku 2019 žil s Angelinou Jolie.