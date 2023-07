FOTO Bolestivý pohľad na Madonnu desí: Takto zúbožene na tom ešte nebola! Nedokáže ani chodiť ×

Kráľovná popu Madonna (64) pred pár dňami poriadne vydesila svojich fanúšikov. Potom, čo ju našli v bezvedomí, bola prevezená do nemocnice pre vážnu infekciu. Jej stav je stále vážny, no najnovšie bola prepustená do domáceho liečenia.