Na 16-ročnej dcére Heidi Klum (47) si spočiatku kritici poriadne zgustli! Leni údajne nemá na to, aby sa stala úspešnou modelkou, ako jej slávna matka. Krásna tínedžerka však jednou fotografiou, priamo na titulnej strane časopisu Glamour, potvrdila pravý opak.

Heidi Klum má veru čo robiť, aby nezostala v tieni svojej krásnej dcéry. Zatiaľ čo koncom januára zdobili titulnú stranu časopisu Vogue obe, v najnovšom vydaní nemeckej verzie časopisu Glamour si Leni ukradla celú titulnú stranu len pre seba. Len čo sa nové číslo dostalo do predaja, Heidi zverejnila na sociálnej sieti Instagram sériu odvážnych záberov, až by mal človek pocit, že na svoju dcéru, ktorá má našliapnuté na úspešnú modelingovú kariéru, začína žiarliť. Heidi je na nich úplne nahá a veľké prsia si pridržiava rukami – akoby ich už dávno predtým nevidel celý svet.

Nie je to však prvýkrát, čo sa na Instagrame pretŕča bez podprsenky. Rok 2021 začala nemecká modelka poriadne horúco a počas lockdownu sa fanúšikom ukazovala v samých erotických pózach, „prekvapivo” taktiež hore bez.

Leni Klum pózuje na titulnej strane nemeckej verzie časopisu Glamour. Zdroj: instagram

Naposledy sa taktiež pochválila fotografiami z kúpeľne, na ktorých fanúšikom prezradila, ako sa pripravuje na rande so svojím mladým zajačikom, hudobníkom Tomom Kaulitzom (31). Tento trend však po svojej matke s radosťou opakuje aj mladá Leni, a to má iba 16 rokov! Nuž vyzerá to tak, že aj v tomto prípade platí staré známe: Aká matka, taká Katka.

