Bol by to príbeh ako o Popoluške, ak by sa speváčka Beyoncé sama vypracovala z chudobnej dievčiny na slávnu hviezdu s bankovým kontom, o ktorom sa môže drvivej väčšine ľudí len snívať. Tentoraz sa však takáto rozprávka nekonala. Kráska, vlastným menom Beyoncé Giselle Knowles-Carter, sa narodila 4. septembra 1981 v texaskom Houstone a už ako malé dievčatko vystupovala v rôznych speváckych a tanečných súťažiach. Jej úspech však nebol založený len na jej talente. Vďačí zaň aj svojmu otcovi, obchodnému manažérovi Mathewovi Knowlesovi. Práve vďaka nemu sa v 90. rokoch stala skupina Destiny's Child jednou z najpredávanejších dievčenských skupín všetkých čias, čo otvorilo Beyoncé pozlátenú cestu do šoubiznisu.

Speváčka Beyoncé (39) oslávi už zajtra svoje 40. nardeniny. Zdroj: instagram

Ešte pred rozpadom skupiny v roku 2005 vydala Beyoncé svoj prvý sólový album Dangerously in Love, za ktorý získala hneď päť cien Grammy a jej single Crazy in Love a Baby Boy obsadili prvé priečky hitparád. Beyoncé spolu so svojou matkou Tinou predstavili v roku 2005 módnu značku pod názvom House of Deréon. V rámci Spojených štátov a Kanady predáva značka športové oblečenie, džínsy, topy, doplnky a kabelky. Podobne slušne si vie speváčka prilepšiť aj vďaka reklame s najslávnejšími značkami sveta, ako sú Pepsi, Tommy Hilfiger, Tiffany, American Express či Nintendo DS. Aj keby sa jej náhodou prestalo dariť, bude o ňu dobre postarané. Od roku 2008 je jej manželom raper a podnikateľ Jay-Z, ktorého majetok sa podľa Forbesu odhaduje na jednu miliardu dolárov.

Celkovo získala speváčka za svoju kariéru až 28 cien Grammy, čím sa zapísala do histórie medzi najúspešnejšie speváčky všetkých čias a zároveň je najviac nominovanou ženou v histórii. Ani zďaleka však spev a vypredané koncerty nie sú jej hlavným zdrojom príjmu. Podľa magazínu Forbes, ktorý ju dokonca v rokoch 2015 a 2017 označil za najvplyvnejšiu ženu sveta, je hodnota jej majetku závratných 440 miliónov dolárov.