Keď nie je práve na červenom koberci, užíva si voľné chvíle so svojím frajerom Marcom Kalmanom. Pre väčšinu z nás je meno jej nového záhadného muža veľkou neznámou, vo svete šoubiznisu sa však Marc pohybuje už nejakú chvíľu. Kalman v minulosti pracoval ako umelecký riaditeľ pre bývalého priateľa Kylie Jenner, Travisa Scotta, s ktorými je Bella Hadid veľmi dobrá kamarátka.

Nový hollywoodsky párik si počas dňa užíval plavbu na jachte, z ktorej skákali do mora a večer spolu vyrazili na romantickú večeru. Medzi dvojicou to poriadne iskrilo a Mark si svoju Bellu nepustil od tela ani na sekundu. A my sa mu ani nečudujeme. Bella nie je najžiadanejšou modelkou sveta pre nič za nič. Vďaka jej postave a výzoru sa za ňou idú módne značky doslova potrhať a keď sa objaví na červenom koberci, nasledujúci deň zdobí azda všetky titulné strany.

Bella Hadid bola v Cannes neprehliadnuteľná... minimálne obrovským šperkom v tvare pľúc, ktorý jej zakrýval odhalené prsia. Zdroj: Anadolu Agency

Kariéra slávnej modelky začala, keď mala šestnásť rokov. Zlomový bol pre ňu až rok 2015, keď sa objavila na módnych prehliadkach značky Desigual či Victoria's Secret.

