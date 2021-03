Ešte je len marec, no k pravnúčatám britskej kráľovnej Alžbety II. už pribudli dva prírastky! Začiatkom februára porodila svojho prvého syna dcéra princa Andrewa (61) princezná Eugenia (31). „Chceme vám predstaviť Augusta Philipa Hawka Brooksbanka,” napísala dojatá princezná k fotografiám na svojom oficiálnom účte na sociálnej sieti Instagram.

24. marca zas oznámila radostnú správu Zara Tindall (39), dcéra princeznej Anny (70). Jej manžel Mike Tindall (42) však v živom vysielaní pre podcast „The Good, The Bad & The Rugby“ uviedol, že ich syn sa narodil už 21. marca a jeho matku označil za veľkú bojovníčku.

Novorodencovi Lucasovi Philipovi Tindallovi sa totiž zachcelo na svet o čosi skôr. Zara Tindall porodila pomocou pôrodnej asistentky na zemi vo svojej kúpeľni, keďže cestu do nemocnice by nestihli. Radosť mamičky je však o to väčšia, že vytúženého synčeka porodila po dvoch potratoch. Zara má už so svojím manželom dve dcéry: Miu Grace Tindall (7) a Lenu Elizabeth Tindall (2).

Princ George so sestričkou Charlotte sú poriadne čísla. Zdroj: Profimedia

Aby sme nezabudli, ďalšieho potomka čaká aj vojvodkyňa Meghan (39). Malému Archiemu (1) sa o niekoľko mesiacov narodí mladšia sestrička, ktorá sa stane šiestou pravnučkou kráľovnej Alžbety II. a uzavrie Alžbetinu 11-ku všetkých pravnúčat.

