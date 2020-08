Nie je taká, ktorá by ho nechcela! Hollywoodsky herec a rodák zo Španielska Antonio Banderas síce oslavuje 60-ku, no na svoj vek rozhodne nevyzerá. Po rozchode s dlhoročnou manželkou a herečkou Melanie Griffith (63) v roku 2015 si našiel partnerku mladšiu takmer o 30 rokov, pri ktorej skutočne omladol.

Banderas patril medzi tých šťastlivcov, ktorým sa podarilo dosiahnuť svoj hollywoodsky sen. Po úspešnom ukončení štúdiu herectva si spočiatku privyrábal v Národnom divadle v Madride, no netrvalo dlho a mladému Banderasovi sa začali hrnúť ponuky zo samotného Hollywoodu. Jeho kariéru naplno odštartoval americký film Mambo Kings, v ktorom si zahral obchodníka. Antonio však v tom čase nevedel po anglicky ani slovo, preto sa scenár musel učiť naspamäť. No oplatilo sa. Z Banderasa je v súčasnosti jeden z najsexi hercov Hollywoodu, ktorý natáčal horúce scény so samými kráskami.

Azda najslávnejšia spomedzi jeho erotických scén je z filmu Siedmy hriech, kde si zahral s Angelinou Jolie. Scénu plnú sexu a erotiky museli počas filmovej premiéry vystrihnúť, pretože vyzerala ako z porna. Nečudo teda, že jeho vtedajšia manželka Melanie Griffith mu robila každé ráno žiarlivé scény a na pľac ho chodila kontrolovať. Dvojica sa nakoniec rozišla v roku 2015.

