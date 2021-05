Herečka Angelina Jolie (45) má za sebou nesmierne ťažké obdobie súvisiace so súdnymi ťahanicami s jej exmanželom Bradom Pittom. Stres a strach, že príde o deti sa tak v uplynulých mesiacoch podpísali aj na herečkinom vzhľade a zdraví. Našťastie, ako sa zdá, má Angelina to najhoršie za sebou a v rozhovore pre magazín ETonline sa zdôverila s tým, čo ju znova postavilo na nohy. Premena herečky za krátky čas pritom doslova vyráža dych. Z chodiacej kostry bez života je totiž znova tá sexi bohyňa dokonca s platinovo blond vlasmi.

Herečka Angelina Jolie v exkluzívnom rozhovore pre magazín ETonline opísala ťažké obdobie v uplynulých mesiacoch jej života, ktoré jej nevzalo len krásu a zdravie ale aj chuť do života.

Angelina Jolie Zdroj: Profimedia

45-ročná herečka, ktorá najnovšie zahviezdila v trileri o prežití Taylora Sheridana s názvom Who Who Wish Me Dead, priznala pre magazín, že v uplynulom období bola skutočne zlomená a zúfalá bez vidiny lepších dní. Jej pohľad na svet a chuť znova sa postaviť na nohy jej prekvapivo dodala úloha v katastrofickom filme plnom emócií. Napriek tomu, že v snímke stvárňuje hasičku, ktorá je bezdetná a k deťom pravdepodobne ani nemá vzťah, so svojou postavou sa stotožnila. Podľa jej slov práve táto úloha ženy, ktorú zlomili životné okolnosti, no ona znova našla silu žiť naplno, otvorila Angeline oči a vdýchla novú chuť bojovať.

Angelina stvárni vo filme hasičku Hannah. Zdroj: Profimedia

„Všetci máme v živote chvíle, keď sa cítime zlomení a bola som v takom období aj ja,“ priznala Jolie ETonliene. „Mala som svoj podiel na veciach, vďaka ktorým som sa cítila ... viete, ťažko o tom hovoriť príliš veľa, ale bola som zlomená. Ale dostala som príležitosť, mám veľké šťastie. Priala by som všetkým ženám, aby mohli mať to čo mám ja občas v ich živote," dodala herečka na margo temného obdobia po rozvode s Bradom Pittom.

„Zažila som to v živote už mnohokrát. Napríklad, keď moja mama zomrela na rakovinu v roku 2007. Je to taký ten pocit, keď cítiš, že sa chceš schovať pod prikrývku alebo ani nie si istý, či v tebe ešte niečo zostalo. Dostala som však príležitosť a povzbudila by som kohokoľvek, aby ju dostal tiež. Nie ste filmový herec, na tom nezáleží. Choďte niekam, uvidíte, čo je vo vás. Postavte sa proti živlom alebo vyskúšajte niečo, čo ste nikdy neskúsili a trochu sa snažte znovuobjaviť túto silu vo svojom vnútri," dodala herečka s úsmevom.

Z brunetky BLOND sexica

O tom, že Angelina má to najhoršie už za sebou, svedčí aj jej pracovné nasadenie. Po nakrúcaní filmu Who Who Wish Me Dead sa na ňu fanúšikovia môžu tešiť aj v ďalšom filme, pre ktorý dokonca podstúpila radikálnu premenu. Angelinu totiž už v lete môžete vidieť aj v novej Marvelovke s názvom The Eternals, kde stvárňuje úlohu Theny po boku Richarda Maddena a Salmy Hayekovej.

Angelina Jolie bola v mladosti riadna kočka. Zdroj: Reddit.com/r/OldSchoolCool

Angelina Jolie pre postavu odvážnej Theny prešla radikálnou premenou. Jej tmavú hrivu totiž vystriedala platinová blond a my musíme uznať, že herečka už dávno nevyzerala tak sexi a spokojne. Čo poviete, pristane Angeline aj blond farba, alebo sa vám páči viac ako brunetka?

Anketa Páči sa vám Angelina s blond vlasmi? Áno, veľmi jej to pristane. 33% Nie, viac sa mi páčila ako brunetka. 67% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný