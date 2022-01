Herec, hollywoodsky lámač ženských sŕdc a exmanžel herečky Angeliny Jolie (46) Brad Pitt (58) už nie je podľa britského denníka The Sun sám. Herec už údajne niekoľko mesiacov randí s popovou speváčkou Lykke Li (35), o vyše 20 rokov mladšou, žijúcou len pár minút od jeho domu.

Herec, ktorý je stále uprostred chaotického súdneho sporu o deti s exmanželkou Angelinou Jolie, sa údajne stretáva so švédskou popovou hviezdou od polovice minulého roka, uviedol zdroj pre britský denník The Sun.

Zdroj: foto: gettyimages, shutterstock

Herca mali po boku švédskej speváčky vidieť počas uplynulého týždňa v reštaurácii Mother Wolf, ktorú nedávno otvorili v Hollywoode. Zdroj pre The Sun potvrdil: "Bola to Lykke, spolu stolovali." 35-ročná Lykke, ktorá má s expartnerom producentom Jeffom Bhaskerom syna Diona (6), žije len tri minúty jazdy od domu Brada Pitta. Podľa zdroja denníka sa Bradovi a Lykke podarilo ich vzťah a randenie utajiť práve vďaka tomu, že žijú tak blízko seba. "Bradovi to dokonale vyšlo, mať niekoho, koho má rád, a bývať pritom tak blízko seba," dodal zdroj.

Zdroj: instagram @Lykkeli

Švédska speváčka a nová údajná partnerka Brada Pitta pritom nie je žiadne neviniatko. Na záberoch, ktoré pravidelne zverejňuje na sociálnej sieti Instagram, sa rada ukazuje v plnej kráse a nebojí sa odhaliť svoje telo. Čo poviete, je podľa vás krajšia ako Angelina?

