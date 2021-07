Zdá sa, že herečka Angelina Jolie (46) sa po rokoch trápenia vracia konečne k normálnemu a plnohodnotnému životu. Kedysi jedna z najkrajších žien Hollywoodu sa počas rokov súdnych ťahaníc s exmanželom Bradom Pittom zmenila doslova na chodiacu smrtku bez života. Teraz je však všetko inak. Herečka sa v posledných týždňoch začala znova viac objavovať na verejnosti, angažovať sa v charitatívnych projektoch a dokonca ju paparaci pristihli aj počas romantickej večere so známym a o dosť mladším spevákom (31).

Po boku krásnej a charizmatickej herečky Angeliny Jolie sa vo štvrtok večer objavil slávny spevák The Weeknd, vlastným menom Abel Tesfaye. Prominentná dvojica spolu strávila príjemný večer v prostredí reštaurácie Giorgia Baldiho v Santa Monice. Dvojica údajne strávila hodiny v reštaurácii predtým, ako odišla oddelene, aby nevyvolala podozrenie. Angelina si na túto príležitosť obliekla jednoduché čierne šaty a trenčkot a lodičky telovej farby.

Aj keď o dvojici nie je známe, že by udržiavali kamarátsky vzťah, existuje medzi nimi niekoľko zaujímavých väzieb. Spevák v jednej zo svojich úspešných piesní napríklad odkazoval na Angelininu, slávnu pútničku. Zaujímavosťou je aj to, že The Weekndova bývalá priateľka Selena Gomez si skrížila cestu s Angelininým exmanželom Bradom (57) ešte v roku 2016, keď boli ešte manželmi.

Čo poviete, myslíte si, že Angelina a The Weeknd budú čoskoro novým párom Hollywoodu?