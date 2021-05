Herečka a aktivistka Angelina Jolie sa spojila s National Geographic, aby hovorila o dôležitosti ochrany včiel. Pre projekt sa dala nafotiť ako „včelia kráľovná" obklopená rojom tohto života dôležitého hmyzu. Autorom dychberúcich záberov je amatérsky včelár Dan Winters, ktorý dal vyniknúť prirodzenému čaru herečky. Na záberoch nemá Angelina, napríklad, vyretušované šedivé vlasy ani príliš výrazný mejkap.

Zdroj: Reprofoto youtube

Zachytiť jedinečný záber nebol ľahký výkon, pretože Angie v rozhovore prezradila, že sa nemohla kúpať celé tri dni pred fotením. „Bolo to tak zábavné byť nenalíčená a voňať feromónom. Pred tromi dňami som sa nemohla sprchovať. Pretože mi povedali: Ak máš všetky tieto rôzne vône, šampóny a parfumy a iné veci, včela nevie, čo si. Potom som si dala pár vecí do nosa a do uší, aby som im nedávala na výber toľko dier, do ktorých by bolo možné vliezť. Počas celého fotenia bola len jedna včela, ktorá sa mi dostala pod šaty. Bolo to ako jedna z tých starých komédií. Stále som ju cítila na kolene, na nohe a potom som si pomyslela: Ach, toto je najhoršie miesto, kde ma môže bodnúť. Začína to byť naozaj blízko. Zostala tam celý čas, čo sme fotili a nakrúcali. A potom, keď sme dostali všetky ostatné včely preč, zdvihla som sukňu a ona odletela,“ uviedla pobavená herečka, ktorá si adrenalínové fotenie vcelku užila.

Zdroj: Instagram

Angelina, ktorá je menovaná za „krstnú matku“, pre ženy včelárky v novom programe spustenom organizáciou UNESCO na podporu výcviku a podpory včelárok-podnikateliek po celom svete, uviedla, že „je nádherné byť spojená s týmito krásnymi stvoreniami. Musíte byť skutočne v pokoji vo svojom tele, čo pre mňa nie je ľahké,“ vysvetlila.

Anketa Trúfli by ste si na podobné fotenie aj vy? Nie, nikdy. 100% Áno, musí to byť skvelá skúsenosť. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

„Myslím si, že to bolo súčasťou tejto myšlienky, toto stvorenie sa niekedy považuje za nebezpečné alebo bodavé. Ako s ním teda byť? Zámerom je zdieľať túto planétu. Sme navzájom ovplyvňovaní. Takto by to malo byť a naozaj sa to stalo a cítila som sa veľmi poctená a mala som veľké šťastie, že som mohla získať túto skúsenosť,“ dodala herečka na záver.