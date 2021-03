FOTO Angelina Jolie sa stráca pred očami: V bielych šatách ukázala tenké nohy a mŕtvolnú farbu ×

Herečka Angelina Jolie (45) už dlhé mesiace bojuje o svoje deti v rámci rozvodového konania so svojím ex partnerom Bradom Pittom (57). Na verejnosti ju vidieť pomerne sporadicky a aj to len v sprievode jej detí. Stres z rozvodu a boja o to najcennejšie sa podpísal aj na jej vzhľade a zo sexi herečky s ženskými krivkami ostal len akýsi tieň.