Angelina Jolie hlási veľký návrat na filmové plátna. Film s názvom "Those Who Wish Me Dead" bude mať premiéru už tento rok v máji a na svete sú už aj prvé zábery z nakrúcania. Angelina vo filme stvárni hasičku Hannah, ktorá sa bude snažiť ochrániť malého chlapca pred nebezpečenstvom.