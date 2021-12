Jedna z najžiarivejších hviezd strieborného plátna, Romy Schneider, ktorú si navždy zapamätáme ako krásnu cisárovnú Sissi, to v živote nemala ľahké. Jej obrovský sen - stať sa filmovou hviezdou - sa síce splnil, no šťastie jej nikdy nepriniesol.

Živou spomienkou na zosnulú herečku je jej krásna dcéra Sarah Biasini (44) a malá vnučka Anna Lefeuvre (4), ktorá bola ešte donedávna pred svetom médií prísne schovávaná.

Sarah mala iba 4 roky, keď jej matku herečku Romy Schneider našli 29. mája 1982 bez známok života v jej parížskom byte.

Na archívnej snímke z 1. januára 1959 rakúska herečka Romy Schneiderová a francúzsky herec Alain Delon tancujú na bále v Mníchove. Zdroj: Rauchwetter

"Moja mama bola skvelá. Bola herečkou ešte predtým, ako som sa narodila, pochopila som, že by som sa s ňou aj tak podelila s celým svetom," povedala Sarah, ktorá je tiež herečkou.

Svojho anjelika, 4-ročnnú dcéru Annu, a rodinné súkromie pritom donedávna ostražito strážila. Prvé fotografie jej dcérky sa objavili až koncom augusta, keď dovolenkovala so svojou rodinkou v slnečnom Saint Tropez.

Anketa Podobá sa malá Anna na slávnu babku Romy? Áno, je rozkošná. 83% Nie. 17% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

O to smutnejšia je myšlienka na to, že Romy nielenže nevidela vyrastať svoju dcéru, no nedočkala sa ani krásnej vnučky. „Svojej dcére už ukazujem jej obrázky a hovorím jej láskavo: „Pozri, to je tvoja stará mama," dodala Sarah v rozhovore.