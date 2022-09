M.A.S.H. začali prvýkrát vysielať v roku 1972, tento rok teda táto situačná komédia oslávila 50. narodeniny. Všetko najlepšie jej popriali nielen desiatky, ba stovky miliónov fanúšikov po celom svete, ale aj samotní hlavní aktéri.

Alan Alda, ktorý v seriáli stvárnil večného vtipkára Hawkeyho, a Mike Farrell - jeho verný parťák alias B.J. - sa po veľmi dlhom čase znova stretli, aby si zaspomínali na staré časy.

Odfotili sa pri štrnganí si vínkom na počesť MASHu, ktorého posledný diel si v roku 1983 pozrelo v USA neskutočných 125 miliónov divákov. "Pripíjame na 50. výročie šou, ktorá nám zmenila životy, a na našich úžasných kolegov, vďaka ktorým bol MASH tým, čím bol... jeden obrovský dar," napísali bývalí kolegovia k spoločnému záberu na sociálnych sieťach.

Hlavní predstavitelia seriálu MASH, zľava: Larry Linville († 60), Loretta Swit (84), Alan Alda (86), McLean Stevenson (†68), Wayne Rogers († 82), William Christopherson († 84), Gary Burghoff (79) a Jamie Farr (88). Zdroj: Profimedia

Hawkeyho by ste v skutočnosti radi nemali, mieni Alda

Nepochybne najsilnejšou postavou seriálu bol práve dnes už 96-ročný Alda, teda skôr jeho rola kapitána Pierca. Ten slúžil pre divákov ako morálny vzor a primárny zdroj žartíkov. Zranených liečil bez rozdielu, neváhal sa zastať nepriateľských zajatcov, riskovať vlastný život alebo sa vzoprieť nadriadeným či vojenskej byrokracii. Hawkeye sa objavil vo všetkých 251 epizódach, ba dokonca Alan Alda niektoré diely neskôr aj režíroval.

Alan Alda v seriáli MASH Zdroj: CBS Photo Archive

Zatiaľ čo fanúšikovia jeho postavu a to, ako ju stvárnil, miloval, sám pán herec má na jazyku aj slová kritiky. Hawkeye nebol bez chýb, hoci ich často prekryli vlny smiechu. "Preháňal sukne, chľastal a myslel si, že všetkému rozumie. Keby bol skutočný, dosť by vás to obťažovalo, ale na polhodinu v seriáli to je zábava," povedal dávnejšie Alda.

Najviac nespokojný však bol lekár Richard Hornberger, ktorý v jednej z poľných nemocníc v Kórei skutočne slúžil, a podľa ktorého čiastočne autobiografického románu z roku 1968 sitkom vznikol. Hawkeyho totiž pôvodne napísal ako plachého chlapa a nie ako sukničkára, nehovoriac o tom, že jeho dielo nebolo až tak protivojnové ako jeho televízna adaptácia.

Autor románovej predlohy zo seriálu nadšený nebol

Oveľa viac sa mu preto páčilo filmové spracovanie z roku 1970, no to dnes pozná málokto, hoci si ho, podobne ako seriál samotný, môžete pozrieť napríklad na streamovacej platforme Disney+. Ak vám sledovanie cez internet nevyhovuje, na televízne obrazovky Slovákov sa M.A.S.H. 4077 vráti už 10. októbra.

O 17:50 ho bude pravidelne vysielať televízia Doma, a to tak, ako ho máme najradšej - s českým dabingom a bez umelého smiechu v pozadí, ktorý "v našej" predabovanej verzii, našťastie, už nefiguruje.

