Ako mladé ucho nemala Bonnie – vtedy ešte Gaynor Hopkinsová – nič len inšpiráciu Tinou Turner a prácu v potravinách. Peňazí jej rodina žijúca vo Walese, ktorá pozostávala z mamy v domácnosti a baníka, nemala nazvyš, a tak budúca hudobná hviezda namiesto školy blokovala zákazníkom nákupy.

Ako 19-ročná prvýkrát vystúpila na talentovej súťaži, k čomu ju nepochybne doviedol otec. Ako celkom úspešná speváčka pôsobila v skupine Bobby Wayne & The Dixies, no netrvalo dlho a založila si vlastnú formáciu. Prvýkrát si tiež zmenila meno, a to na Sherene Davies. Vystupovala hlavne po baroch, čo sa jej nakoniec stalo osudovým. Jedného večera totiž popíjal alkohol v jej blízkosti aj producent, ktorý ju oslovil a ona podpísala prvú nahrávaciu zmluvu.

Zo Sherene sa stala Bonnie Tyler, meno, ktoré dnes pozná každý fanúšik hudby 70. a 80. rokov.

V britskej hitparáde prerazila singlom „Lost in France“, v roku 1978 zasa debutovala aj na americkom trhu celosvetovým úspechom menom „It's a Heartache“. Slovákom dobre známy hit „Total Eclipse of the Heart“ bol totálnou jednotkou rebríčkov. Jej skladby – „Here She Comes“, „A Rockin' Good Way“, „Holding Out for a Hero“ či „Island“ – žali jeden úspech za druhým. Doposiaľ vydala 18 albumov, posledný – s názvom „The Best Is Yet To Come“ – vo februári 2021.

Bonnie Tyler bola v mladosti poriadna kočka. Zdroj: Getty Images

Ako Bonnie rada hovorí, vek je pre ňu len číslom a nikdy nie je neskoro, aby ste sa učili nové veci. Dokázala to sama počas covidovej karantény, keď sa vo veku 69 rokov konečne naučila plávať. „Neviem obsedieť, na dôchodok ani len nemyslím. Nechcem odísť. Robím to, čo milujem, precestovala som svet a chcem vidieť ešte viac,“ hovorí čerstvá sedemdesiatnička.

Tajomstvo 50-ročného manželstva? Veľa smiechu!

Bonnie Tyler je od roku 1973 vydatá za developera Roberta Sullivana (71), ktorý je rodina so svetoznámou herečkou Catherine Zeta-Jones. Obaja žijú v Portugalsku, kde aj vo dvojici strávili karanténu. To, že sa aj po 50 rokoch stále milujú, Bonnie pripisuje tomu, že sa veľa smejú a často chodia na rande, kde vedú dlhé debaty.

