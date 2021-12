Do cieľovej rovinky sa podarilo dopádlovať 33-ročnej Anne Juliane Jaenner, ktorú Nemci poznajú z telenovely „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (Dobré časy, zlé časy), a Argentínčanovi Sergiovi-Luisovi (35). Rozprávkového konca sa však víťazný párik nedočkal!

Reality šou Adam hľadá Evu: Nahí v raji, ktorú vysiela televízia RTL, má v Nemecku za sebou už šesť sérií. Tá najnovšia sa začala 15. novembra a účinkovalo v nej 16 známych aj menej známych súťažiacich, ktorí „úplne nahí hľadali lásku“.

Bohužiaľ, iné to je na pláži v panenskom raji, kde sa nemusíte o nič starať a nemáte kde inde ísť, a úplne iné v realite. Šiestu sériu zakončil „sobáš“ víťazov Sergia a Anny, no hoci milenci tvorili na televíznych obrazovkách sexi pár, po návrate do naozajstného sveta išli napokon každý svojou cestou.

Šiesta séria nemeckej reality šou Adam hľadá Evu (Adam sucht Eva). Zdroj: Profimedia, reprofoto RTL Zwei

Televízia RTL preto vyspovedala herečku a pýtala sa jej, či sú Sergiom-Louisom stále spolu – a ako sa dalo čakať, odpoveď bola... vyhýbavá. „Je to komplikované,“ ošívala sa pohľadná blondínka. Zatiaľ čo ona totiž ostala v Nemecku, jej vyvolený sa presťahoval na Madeiru. Toľko k ich „love story“.

Mimoriadne explicitné zábery

Popri nahých telách krásavíc a fešákov je však príbeh lásky asi to posledné, čo divákov pri takomto formáte zábavy zaujíma. Zvedavé kamery totiž úplne vyzlečených súťažiacich snímali takmer za každých okolností, takže namiesto romantiky mohli fanúšikovia reality šou skôr sledovať more „hompáľajúcich sa“ mužských predností a poriadne detailné zábery na ženské genitálie, o všadeprítomných obnažených prsiach a bradavkách ani nehovoriac.

To už asi ani nie je televízna zábava s nádychom erotiky, ale skôr čisté porno!

