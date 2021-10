Nie je iba „poslušným” členom v britskej kráľovskej rodine, ale taktiež určuje módne trendy! Štýlová Kate (39) sa najnovšie ukázala na charitatívnej akcii v Londýne a z jej červeného outfitu stratili reč aj moderátori – a to doslova! Nie je to však jediný outfit, ktorý sadol Kate „ako uliaty”. Stylistka Andrea Ziegler vybrala z jej celoročných outfitov 6 najlepších, a veru, vybrať len 6 nebolo vôbec jednoduché!

Na svojom konte má minimum módnych prehreškov a dokonale by vyzerala aj vo vreci! Nie nadarmo ju britské médiá označujú za „budúcnosť monarchie”. Kate je totiž akýmsi jediným stabilným bodom v kráľovskej rodine, získala si srdcia Britov – najmä to Williamovo – a čo je najdôležitejšie, pôsobí reprezentatívne. Napriek prísnym kráľovským pravidlám a zákazom dokáže, čo sa týka módy, kráčať so súčasnosťou.

Kate sa tento týždeň ukázala na charitatívnej akcii Forward Trust v Londýne. Oblečenú mala jasno červenú sukňu s rolákom a lodičky s kabelkou „koňakovej” farby. Vojvodkyňu privítala dvojica britských moderátorov. Z nádhernej Kate nedokázali spustiť oči, a keď ju privítali neskôr oficiálne, namiesto oslovenia „jej kráľovská výsosť” použili „jej veličenstvo”, ktorým sa oslovuje výlučne Alžbeta. Nuž, zdá sa, že Kate pomotala hlavu nielen Williamovi, ale aj moderátorom!

FOTO: FEMME FATALE Kate na charitatívnej akcii v Londýne

"Červená, aj keď veľká plocha, vyzerá na Kate skvele. Patrí medzi ženy, ktoré si môžu dovoliť aj roláky a nemusí sa obávať, že jej opticky skrátia krk. Taktiež oceňujem, že nesiahla po čiernych lodičkách, ale po koňakovej farbe. Pôsobí to krajšie a jemnejšie," hovorí Andrea Zieger. Zdroj: Profimedia

Jej červený outfit však nie je jediný, čo spôsobil rozruch. Kate dokazuje už roky, že sa vie dokonale zladiť na každú príležitosť. Na jej outfity sa detailnejšie pozrela stylistka Andrea Zieger a vybrala 6 najlepších, ktoré si tohto roku obliekla.

Anketa Páči sa vám, ako sa oblieka vojvodkyňa Kate? Áno! 98% Nie. 2% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si aj: