Bella Hadid sa fanúšikom otvorila viac, než zvyčajne. „Niekedy musíme počuť len to, že nie sme sami. Takže odo mňa k vám, nie, nie ste sami,“ napísala pod sériu uplakaných fotografií. "Trvalo dlho, kým som si to uvedomila, toľkokrát som bola na dne a vyhorela som. Ak na sebe dostatočne pracujete, trávite čas aj sami so sebou, aby ste pochopili svoje traumy, radosti, dozviete sa o svojej bolesti viac a zistíte, ako ju zvládnuť," pokračovala v odkaze pre svojich sledovateľov, ktorých má na sociálnej sieti viac ako 47 miliónov.

Bella Hadid začala s modelingom už ako 16-ročná. V roku 2017 sa prvý raz objavila aj na módnej prehliadke Victoria's Secret, čo ju okamžite vystrelilo na vrchol modelingu.

Neskôr Bellu vyhlásili za najžiadanejšiu modelku na svete a to aj napriek špekuláciám, že absolvovala plastické operácie či vylepšenia tváre, čomu nasvedčujú aj jej fotografie z detstva. Ona sama však akékoľvek plastické zákroky rázne popiera.

Prečítajte si aj: