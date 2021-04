Keď princ Harry priletel na pohreb do Londýna, uchýlil sa vo svojom starom dome, ktorý si zrekonštruovali s Meghan, vo Frogmore Cottage. Bratia sa podľa britských médií nestretli ani niekoľko dní pred pohrebom a veľkú premiéru mali údajne až na smútočnom obrade, keď kráčali za rakvou s pozostatkami princa Philipa. Po obrade, po ktorom ako prvá odišla kráľovná Alžbeta, ich bolo vidieť, ako stoja bok po boku pred Kaplnkou sv. Juraja.

Záber na bratov stojacich bok po boku neupriamil pozornosť iba divákov, ale aj expertov na čítanie z pier. Briti totiž očakávali, že tak smutná udalosť, ako je pohreb ich dedka, spojí bratov opäť dokopy. „Bolo to krásne, však?" spýtal sa William Harryho. „Bolo to také, ako chcel," odvetil stroho Harry. Potom sa dvojica ešte niekoľko minút rozprávala s arcibiskupom. Z celého rozhovoru sa expertom podarilo zachytiť iba to, ako sa William rozplýval nad hudbou, ktorá zaznela v kaplnke. „Bol to veľmi pekný obrad a tá hudba," povedal.

Neskôr bolo vidieť bratov, ako kráčajú už v spoločnosti Kate, ktorá bola vedľa Harryho. Všetci experti sa zhodli, či ich prejav a gestikulácia boli uvoľnené, a že všetci traja boli, ako sa hovorí, vo svojej koži. „Zdá sa, že Kate sa ujala vedenia, ale keď bratia začali kráčať spolu, bolo to úplne prirodzené, bez známok stresu alebo rozporov. Nijaké vynútené predstavenie a náznaky vzájomného vyhýbania sa neboli," cituje odborníčku britský denník Mirror. „Pohreby spájajú ľudí, toto je scéna, ktorú chceli vidieť všetci, aj kráľovská rodina," ukončila.

