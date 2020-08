Gabriel (20) je už pár rokov známou tvárou nielen sociálnych sietí, ale aj televíznych obrazoviek. Do povedomia verejnosti sa dostala ešte ako neplnoletá s túžbou stať sa živou bábikou Barbie. Odvtedy sa v jej živote zmenilo mnoho vecí. Gabriel napríklad podstúpila plastickú operáciu na zväčšenie poprsia. Okrem plastických zákrokov a estetických úprav však u nej nastal aj progres v životnom štýle. Sympatická česká kráska sa tak dnes môže pochváliť dokonale pevným a vytvarovaným telom, ktoré obdivujú aj jej fanúšikovia. Denník Plus JEDEN DEŇ sa tak rozhodol Gabriel vyspovedať.

Anketa Ste fanúšikom prvej českej Barbie? Áno 0%

Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

V rozhovore sa tak dočítate o jej stravovacích návykoch, obľúbenom recepte, účinných cvičeniach či dokonca spôsobe, ako poraziť nenávidenú celulitídu.

Gabriel miluje dobré jedlo no väčšinu času sa stravuje zdravo a o svoje telo sa stará s nadšením. Zdroj: instagram

Aktuálne žiješ svoj sen, podstúpila si niekoľko zákrokov vrátane zväčšenia poprsia a prešla celkovou premenou, aby si sa čo najviac podobala Barbie. Čo všetko takýto život prináša a ako vyzerá tvoj bežný deň?

- Je síce pravda, že som známa predovšetkým ako Prvá česká Barbie, a to už v 158 krajinách sveta, ale, ako už som sa zmienila, len umelá krása a Barbie look mojím snom nie je. Môj bežný deň už prileteli natočiť 3 televízie z Ameriky, Ruska aj z Japonska a ďalšie dve nemeckej to majú v pláne. Ja však vždy musím odpovedať rovnako, že žiadny "bežný deň" nemám. Teda vlastne vyskúšala som si teraz pár týždňov, ako sa žije podľa nejakého stereotypu, ale to len vďaka korone a karanténe. To som každý deň 3 hodiny cvičila a meditovala, 3 hodiny sa venovala svojmu biznisu, 3 hodiny spevu a 4 hodiny sa učila po anglicky.

Inak sa moje dni dosť podstatne líšia podľa toho, či sme v Luhačoviciach v našom dome, v Prahe v byte, alebo niekde v hoteli, či mám nahrávací deň, beauty deň, rest deň, pracovný alebo sa práve niekam presúvame v aute, vo vlaku alebo lietadlom. Práve teraz som napríklad mala už 4 mesiace bývať v Los Angeles a vidíte, zase je to všetko každý deň inak! (Smiech) Chcem dobyť svet! A to stojí veľa príprav, schôdzok, plánovania, učenia sa a cestovania. Skrášľovanie a úpravy tela sú len jedným dielikom mojej mozaiky.

Rozhovor pokračuje na ďalšej strane