Angelinu a Zaharu načapali paparacovia práve v čase, keď opúšťali hotel a mierili na letisko Johna F. Kennedyho. Dvojica už ako obvykle pôsobila nenápadne, fanúšikom však neušiel pohľad na Angeline mimoriadne chudé a holé členky.

Angelina sa v novom roku viac než nakrúcaniu filmov venuje organizáciám, ktoré aktívne bojujú proti násiliu páchanému na ženách. Pred niekoľkými dňami sa dokonca zúčastnila spolu s americkými senátormi na presadení zákonu VAWA, ktorý poskytuje ochranu zneužitým ženám a investuje peniaze do prevencie zneužívania v rodinách a komunitách. Aj to je zrejme dôvod, prečo so svojou dcérou Zaharou cestovala opäť do New Yorku. Nebolo by to totiž prvýkrát, čo ju 17-ročná tínedžerka podporovala v dobročinných aktivitách.

O svojom zdraví hovorila vždy otvorene

Chudé nohy či ruky Angeliny vzbudzujú medzi fanúšikmi čoraz väčšiu pozornosť. Herečka, ktorá je miláčikom Hollywoodu, však hovorila o svojom zdraví vždy otvorene a pred svojou skalnou fanúšikovskou základňou nikdy nič neskrývala.

Brad Pitt a Angelina Jolie Zdroj: Getty Images

V roku 2015 sa rozhodla pre obavy z rakoviny pre dvojitú mastektómiu, čo je chirurgický zákrok, pri ktorom sa odstraňuje celá mliečna žľaza. Aj keď nič nenasvedčovalo rakovine, neskôr si dala odstrániť aj vaječníky a vajíčkovody. "Je to menej komplexná operácia ako mastektómia, ale jej účinky sú závažnejšie. Po zákroku je žena v nútenej menopauze," priznala Angelina, ktorá už nikdy nebude mať deti. Herečka začala viditeľne chudnúť po rozchode s Bradom Pittom, s ktorým spolu vychovávali šesť detí, či už svoje, alebo adoptované.

