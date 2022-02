Na ružiach ustlané nemala! Americká herečka a modelka Sharon Stone (63) vydala v marci minulého roku memoáre s názvom The Beauty of Living Twice (Krása života na dvakrát), v ktorých prehovorila o zneužívaní v detstve a o ďalších šokujúcich detailoch z jej života. V rozhovore pre časopis Rake Magazine však zašla do detailov...

90. roky v Hollywoode patrili iba jej! Po tom, čo sa v roku 1992 objavila v erotickom trileri Základný inštinkt a v roku 1995 dostala Zlatý glóbus za najlepší ženský herecký výkon v dráme za film Casino (1995), sa z nej nestala iba nová "sexbomba", ale aj jedna z najlepšie platených herečiek v Hollywoode. Sharon Stone má dnes 63 rokov, vyzerá neuveriteľne mlado, stále aktívne pracuje, no na svoje príšerné detstvo spomína len so slzami v očiach.

Buď dobré dievčatko...

Podľa knihy to nemala Sharon v detstve vôbec jednoduché. Keď bola malá, ju a jej sestru zneužíval ich starý otec. Čo bolo horšie, robil to s vedomím ich starej mamy, ktorá ich zamykala do izby, aby mali súkromie. "Tam nás obťažoval," hovorí otvorene herečka. "Požiadal nás, aby sme mlčali, aby som bola dobrým dievčatkom. Bolo to hrozné, vedela som, že to nie je zdravé," hovorí s odvahou po rokoch.

Sharon Stone ako dieťa. Zdroj: instagram @sharonstone

Sexuálne zneužívanie sa skončilo, keď mala Sharon 14 rokov. "Bolo to bizarné zadosťučinenie. Pozrela som sa na Kelly, mala vtedy 11 rokov, a pochopila to. Konečne bolo po všetkom," spomína na moment, keď starý otec zomrel. Hovorí sa, že na pohrebe dokonca do jeho tela viackrát pichla, aby sa uistila, že je naozaj mŕtvy.

Mala som byť architektkou

Sharon vynikala mimoriadne vysokým IQ, preto jej rodičia chceli, aby bola úspešná a našla si rozumnú prácu. "Môj otec chcel, aby som sa stala architektkou," hovorí. Ona však túžila po herectve a modelingu, čím bol jej otec mimoriadne pohoršený. "Očakávať, že budem dokonalá a tá, ktorá sa nesťažuje a všetko robí presne tak, ako má, je nuda," povedala v rozhovore. Od svojho prísneho otca dostala v detstve aj niekoľko nepekných rán opaskom.

