Spor medzi Shaniou Geissovou (18) a Saschom Stammerom (23) pokračuje. Mladému miliardárovi praskli nervy a veci okolo ich údajného flirtu a súdneho sporu chce dať do poriadku. Nie len, že celú vzniknutú situáciu považuje zosnovanú intrigu, navyše mu to aj nabúralo vzťah so sexi influencerkou, ktorá vraj pre údajný flirt teraz zúri.

Spor zbohatlíckych detí začal po tom, ako mala na verejnosť uniknúť ich súkromná komunikácia po krátkom flirte v novembri 2022. Shaniu mali Saschom Stammerom zoznámiť ich spoločný priatelia. Následne si spolu dvojica párkrát vyrazila. Istý čas spolu ešte mali komunikovať cez sociálne siete, no žiadna vážna láska z toho nebola. Ich komunikácia však unikla na verejnosť a tak Geissovci zvolali právnikov a mladého miliardára zažalovali.

Shania Geiss si flirtom s mladým miliardárom zjavne zavarila. Zdroj: instagram @shania__geiss / the_real_davina_geiss

Stammerovi však ako sa zdá došla trpezlivosť. Celá aféra okolo údajného flirtu s mladou Geissenkou totiž mala narušiť vzťah s jeho priateľkou Vanjou Rasovou. Právnik teraz súhlasil, že obsah sporu nezverejní. Sascha Stammer je prekvapený rýchlou eskaláciou zo strany Geissenovcov. Nemieni to však nechať len tak. Právnici teraz musia objasniť flirtovanie Shanie Geissovej. Stammer má totiž podozrenie, že išlo len o PR akciu.

„Myslím si, že by vám (Shania Geiss, pozn. red.) mal byť obsah chatov rovnako nepríjemný ako mne, takže nechápem, prečo to robíte,“ vysvetľuje mladý podnikateľ v rozhovore pre Ippen-Central Office Entertainment. Podľa Stammera to vyzerá ako PR kampaň Geissenovcov na upútanie pozornosti.

Sascha Stammer Zdroj: https://www.instagram.com/p/CSKb427DtBL/

Stammer, ktorý žije v Heidelbergu a pendluje medzi Francúzskom, Švajčiarskom, Rakúskom a Nemeckom, si na ten večer so Shaniou Geiss v Kitzbüheli spomína: „Bolo to stretnutie ako každé iné. Dohodli sme si stretnutie a potom sme sa stretli,“ povedal miliardár Stammer. "Po niekoľkých drinkoch bolo ľahké nadviazať konverzáciu, len sme oslavovali a robili bežné veci," uviedol.

Aby Sascha Stemmer dokázal, že hovorí pravdu, chcel by zverejniť históriu chatu so Shaniou Geissovou. Čaká však na jej súhlas, aby tak urobil. Asi márne. Zdá sa, že kríza je nateraz vyriešená. „Žiadne súdne pojednávanie nebolo. Zverejnenie môjho objasnenia zo súdneho príkazu bolo len gestom mňa a mojich právnikov, aby sme celú vec potichu a rýchlo zmietli zo stola,“ hovorí Stammer.

Priateľka miliardára vrie od zlosti

Aj keby sa právnici dokázali dohodnúť, spor medzi ním a Shaniou má pre Stammera zlú dohru. Narušilo to totiž jeho vzťah s priateľkou Vanjou Rasovou. Pre údajný flirt medzi jej priateľom Saschom Stammerom a Shaniou Geissovou nastala v ich vzťahu kríza. „Je to pre mňa neuveriteľne znepokojujúce. To je jediná vec, ktorá mi na celom príbehu prekáža najviac. Okrem toho, že v tlači sa o mne šírili nepravdivé vyhlásenia,“ dodal Stammer.

Anketa Myslíte si, že zo strany Shanie Geiss išlo len o klamstvo a PR? Áno 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

A veru, má mu byť prečo ľúto. Jeho priateľka Vanja Rasová nie je žiadna šedá myška, ale sexi influencerka, ktorá sa venuje cvičeniu a na sociálnej sieti instagram ju sleduje 328-tisíc ľudí. Pri pohľade na ňu tak len ťažko uveriť, že by si mladý miliardár skutočne začal niečo s mladou, len 18-ročnou Shaniou Geiss.