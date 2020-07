Herečka Conchata Ferrellová (77) stvárnila obľúbenú postavu svojráznej Berty v seriáli Dva a pol chlapa, v máji prekonala infarkt. Z jednotky intenzívnej starostlivosti, kde bojovali lekári o jej život, ju previezli do zariadenia dlhodobej zdravotnej starostlivosti. Čipernú Bertu by ste v nej hľadali už márne.

Manžel Conchaty Ferrellovej informoval fanúšikov o jej aktuálnom zdravotnom stave prostredníctvom tlačového hovorcu. Conchata Ferrell bola podľa jeho slov nedávno preložená do zariadenia dlhodobej starostlivosti po tom, čo strávila viac ako štyri týždne na jednotke intenzívnej starostlivosti. Podľa tlačového hovorcu, ktorý hovoril s manželom herečky zo seriálu, bola do nemocnice prevezená už v máji. Herečka podľa dostupných informácii dostala infarkt, počas ktorého došlo k zástave srdca na dlhých desať minút.

Herečka podľa dostupných informácii dostala infarkt, počas ktorého došlo k zástave srdca na dlhých desať minút. Zdroj: profimedia

Arnie odhalil, že jeho manželka teraz žije v liečebnom stredisku, kde je napojená na respirátor a dialýzu. Kvôli pokynom pre Coronavirus ju však nemôže osobne navštíviť. Preventívne sú totiž návštevníci v nemocniciach a opatrovateľských strediskách obmedzení.

„Bude to chvíľu trvať, kým dôjde k nejakému uzdraveniu. Všetko je to neurologického charakteru,“ upresnil manžel Conchaty. „Nevieme urobiť nič, čo by tento proces urýchlilo. Dúfame v to najlepšie,“dodal na margo zdravotného stavu svojej manželky.