Pri spomienke na rok 2020, z ktorého spravila pandémia koronavírusu pre mnohých nočnú moru, sa väčšine z nás vybavia rovnaké veci: karanténa, rúška, štyri steny domova a „home office“. Minulý rok sme si, bohužiaľ, museli odpustiť dovolenky a vo veľkej miere aj socializáciu. Na dlhé mesiace nám covid odoprel možnosť byť sa len stretnúť s kamarátmi na káve – o vycestovaní za hranice ani nemohla byť preč.

Celebrity, najmä tie americké, však žili úplne iný rok 2020. Boháčov sa celkovo pandémia až tak nedotkla, ak neberieme do úvahy, že miliardári ešte viac počas korony zbohatli, zatiaľ chudobnejším sa pohoršilo. Prominentné osobnosti ďalej dovolenkovali, a to aj napriek tomu, že na rozdiel od bežných „smrteľníkov“ mohli lockdowny tráviť v obrovských honosných vilách, kde nechýbali súkromné bazény či kiná.

Megalomankou bola v tomto ohľade Nicole Scherzinger, ktorá pred lockdownom v Británii, kde žije, najprv utiekla do USA a potom kade-tade do sveta. Počas najväčšej pandémie koronavírusu lietala azda viac než britské aerolinky a pendlovala medzi Karibikom, Portugalskom, USA, Mexikom a Gréckom, informoval britský denník The Sun.

Samozrejme, z každého takéhoto výletu, ktorých bolo asi 12, Nicole fanúšikov veľkoryso zásobovala fotkami. Nie každý to však ocenil. Mnohých, naopak, nahnevalo, že zatiaľ čo oni musia trčať doma, niekto ich na sociálnych sieťach provokuje fotkami z rajských pláží pri mori.

Viacerí Scherzingerovej dokonca narovinu napísali, že to je necitlivé a nie úplné vhodné. Na neprajníkov však hudobníčka nedala ani v najmenšom a keď sa jej niekto spýtal, či sa takto počas pandémie nebála takto cestovať, odpovedala, že nie. Viac než nákazy sa vraj bála domácej izolácie.

Nuž, priority.

