Zádušná omša za Hanu Zagorovú bola v utorok o 14. hodine v pražskom kostole sv. Tomáša na Malej Strane. Vstup bol na pozvánky, iba pre príbuzných, kamarátov a kolegov nebohej speváčky.

Päť minút pred začiatkom omše zaznela skladba deväťnásobnej zlatej slávice Mám tě ráda. Desiatky smútiacich neudržalo slzy, keď zaznel jeden z veľkých hitov Hany Zagorovej Nešlap nelámej.

Zdrvený vdovec Štefan Margita (66) sa po obrade ledva udržal na nohách. Pohladkal rakvu, milovanej Haničke dal posledný bozk. Keď truhlu naložili do pohrebného auta, dlho sa od neho nevedel odtrhnúť. Pohľad na neho trhal srdce. Dlho stál pri aute so slzami v očiach a rukami zopnutými pri tvári. Dotýkal sa auta, akoby svoju lásku nechcel opustiť. Mnísi ho nakoniec museli od auta odviesť.

Medzi smútiacimi ho okamžite láskyplne objala a utešovala moderátorka TV Nova Lucie Borhyová (44). Obe rodiny si boli veľmi blízke. Veď LUciin nevlastný otec Ladislav bol Štefanovi Margitovi svedkom, keď si pred 30 rokmi bral Hanu Zagorovú. Všetci verili, že Hanke sa polepší a potom sa chystali spoločne do španielskej Malagy. „Pre mňa sú Hanka so Štefanom moja rodina. Táto bolesť preto zostane v srdci niekoľko rokov. Nepoznám nikoho, kto by Hanku nemal rád...“ vyznala sa Lucie českému Blesku. „Musíme byť Štefanovi oporou, aby to zvládol,“ dodala.

Dva kary a prvé úsmevy