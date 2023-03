Krásna herečka vyzerala na tohtoročnom odovzdávaní prestížnych filmových cien naozaj dobre. Na Oskaroch mala na sebe lesklé čierne šaty, ktoré obopínali jej dokonalú siluetu, ale niečo predsa len nehralo a jej róbu nekomentoval takmer nikto. Podľa zahraničných médií ju zatienilo podivné správanie.

Neistý krok a výrazy, ktoré naznačovali, že je herečka buď podnapitá, alebo pod vplyvom drog. Podľa viacerých komentárov sa správala počas celého večera viac než divne. Ako to však už býva zvykom, kríza bola zažehnaná hneď potom, ako sa s manželom Keithom Urbanom spolu bozkávali pred zrakmi prítomných.

Neskôr sa na internete a pod fotografiami krásnej herečky strhla vlna komentárov, ktoré ju veľmi nepotešia. „Dal by som si to, čo mala Nicole na Oscaroch...“ Alebo: „Ona je snáď opitá, inak si nedokážem vysvetliť jej prehnané pózovanie.“ Nech je to, ako chce, dúfajme, že si to užila a je v poriadku.“ uvádzali viacerí fanúšikovia.

Nicole Kidman si s manželom, hudobníkom Keithom Urbanom vymieňala bozky jedna radosť. Zdroj: gettyimages

Okrem divného správanie Nicole prekvapila aj zmenenou tvárou. O tom, že má za sebou niekoľko vylepšení sa písalo mnoho, no najnovšie zábery dokazujú, že s premenou pokračuje. Jej tvár vyzerala mladistvejšie ako kedykoľvek predtým.

Na tohtoročnom odovzdávaní Oscarov chýbal aj jej bývalý manžel, ikonický herec Tom Cruise (60), ktorý momentálne žnie úspech filmom Maverick. Zlé jazyky dokonca tvrdia, že svoju účasť odmietol práve kvôli tomu, aby so svoju ex nestretol. No, nech je to už ako chce, každopádne noc Oscarov priniesla mnoho prekvapení.

