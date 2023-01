O zakladateľovi pánskeho časopisu Playboy sa toho napísalo za celé dekády mnoho. Najnovšie však prehovorila jeho dvorná playmate Karissa Shannon (33), ktorá bola údajne so slávnym milovníkom Hughom Hefnerom († 91) tehotná.

Karissa Shannon vždy snívala patriť do sveta slávneho Playboya. Jej sen sa stal skutočnosťou, keď bola do sídla neresti pozvaná spolu so svojím dvojčaťom, sestrou Kristiou.

Obe ženy mali v tom čase len 18 rokov. Onedlho potom však prišlo nepríjemné prekvapenie. Keď Karissa v roku 2009 podstúpila krvné testy pred plastickou operáciou pŕs, ktorú dostala od Hefnera ako darček, prišli lekári s tým, že je tehotná.

Šok, ktorý utrpela po zistení tehotenstva, opísala v rozhovore pre britský denník. Okamžite sa rozhodla podstúpiť potrat a jej najväčšou prioritou bolo, aby Hefner nikdy nezistil, že vôbec otehotnela. „S nikým iným som nespala, takže to mohlo byť iba jeho. Chcela som sa toho jednoducho čo najskôr zbaviť,“ popísala.

Karissa vraj bola z tehotenstva traumatizovaná. „Moje telo mi bolo odporné. Pripadalo mi, ako by som mala v bruchu votrelca. Akoby vo mne bol diabol. Nechcela som, aby ktokoľvek vedel, že v sebe nosím dieťa 83-ročného muža,“ opisuje dnes.

Hugh Hefner patril k najväčším milovníkom žien vôbec. Jeho slávne Playboy sídlo chcela v určitom období navštíviť každá mladá dievčina. Zdroj: gettyimages

Pretože boli dievčatá pod neustálym dohľadom, bol utajený potrat trochu výzva. Nakoniec sa plán obom sestrám podaril a Karissa podstúpila interrupciu.

Na Hefnerovu adresu sa po rokoch ani jedna so spomínaných nevyjadrovali veľmi pozitívne. Keď sa v roku 2017 dozvedeli o jeho skone, čiastočne sa im vraj uľavilo. „Žiadna ďalšia žena už nemusí podstupovať to, čím sme si prešli my,“ vysvetlili.

