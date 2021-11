Nosila krátke vlasy, veľké chlapčenské mikiny a na červenom koberci sa ukazovala výlučne v oblekoch. Keď sa však 15-ročná Shiloh objavila na premiére filmu Eternals v Benátkach, fanúšikovia ju takmer nespoznali. Dcéra kedysi najobľúbenejšieho páru v Hollywoode mala na sebe šaty značky Dior, ktoré zdedila po Angeline, vlasy uviazané v konskom chvoste a v ušiach náušnice. Aj keď pred paparacmi vyzerala neisto, je jasné, že z nej rastie krásna žena, ktorá po svojich rodičoch zdedila len to najlepšie.

Ako uvádza zdroj magazínu „Life & Style“, tínedžerke sa po jej úspechu na červenom koberci začali hrnúť prvé ponuky na modeling. „Shiloh stále premýšľa, či je to pre ňu správna cesta,“ povedal zdroj magazínu. „Angelina vie, že Shiloh myslí rozumne a má hlavu pevne na pleciach, no nechce, aby bolo to rozhodnutie len na nej," ozrejmil zdroj z blízkeho okolia.

Je akýmsi nepísaným pravidlom, že deti, predovšetkým dcéry slávnych rodičov, si vyberú práve modelingovú kariéru. Napríklad dcéra Heidi Klum, 17-ročná Leni, už mala svoju premiéru na titulnej strane časopisu Vogue, 19-ročná dcéra Kate Moss Lila zas predvádzala najnovšiu kolekciu oblečenia na milánskom Fashion Week. Modelingom si privyrába aj aj dcéra Madonny Lourdes či krásna dcéra Michaela Jacksona, 23-ročná Paris.

