Automobilové spoločnosti posúvajú svoje hranice stále ďalej a vyhovieť sa snažia aj absurdným požiadavkám svojich zákazníkov. Spoločnosť Rolls-Royce vytvorila z malej limuzíny Phantom najdrahšie auto na svete, ktorého hodnota je neuveriteľných 23 miliónov eur.

V tomto aute, ktoré je určené pre tých najnáročnejších zákazníkov, nájdete skutočne všetko. „Toto auto je o užívaní si života na vysokej nohe. Ak niekde zastavíte a chcete si dopriať obed, musíte sa napríklad chrániť pred slnkom,” vysvetľuje Alex Innes, vedúci oddelenia Coachbuild Design spoločnosti Rolls-Royce.

Beyoncé a Jay-Z. Zdroj: Profimedia

Aj keď meno celebrity, ktorá si dala vyrobiť auto na mieru, neprezradil, britské denníky už tušia, komu nová limuzína pribudne do garáže. Ako informuje Daily Mail, je veľmi pravdepodobné, že auto si dali na mieru vyrobiť speváčka Beyonce s manželom raperom Jay-Z. Prominentný pár už v minulosti prezradil, že si so svojimi deťmi robia niekoľkohodinové výlety autom, počas ktorých si piknik rozkladajú na miestach, ktoré sa im páčia najviac. A nové fáro so slnečným dáždnikom, s koktailovým stolom, so stoličkami a s chladničkami je ako stvorené na luxusný pobyt v prírode!

