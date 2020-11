Vojvodkyňa Meghan (39) a princ Harry (36) sa v stredu prostredníctvom denníka New York Times podelili o smutnú a traumatizujúcu udalosť. Pár z britskej kráľovskej rodiny v rozhovore priznal, že vojvodkyňa Meghan prišla o dieťatko. Po smutných slovách zaplavili mladý pár slová plné súcitu od ľudí z celého sveta. Ďalšiu ranu im však zasadila kráľovská rodina.

Vojvodkyňa Meghan v stredu 25. novembra opísala pre americký denník New York Times jeden z najsmutnejších momentov v jej živote, keď v júli počas prebaľovania svojho synčeka Archieho pocítila v bruchu bolesť a v tom momente vedela, že prichádza o svoje nenarodené dieťatko. „Zosypala som sa na zem, s Archiem v náručí. Spievala som mu uspávanku, aby som ho upokojila – v ostrom kontraste s tým, ako som sa cítila,“ opísala Meghan.

Vojvodkyňa Meghan a princ Harry. Zdroj: reprofoto youtube

Po tom, ako sa do sveta rozšírila smutná správa o tom, že Harry s Meghan prišli o svoje nenarodené dieťa, sa ich mnoho ľudí snažilo podržať, povzbudiť a vyjadriť sústrasť. To sa však nedá povedať o členoch kráľovskej rodiny, ktorí sa k smutnej udalosti odmietli vyjadriť. Buckinghamský palác na žiadosť o reakciu iba odkázal: "Je to hlboko osobná záležitosť, ku ktorej sa nebudeme vyjadrovať." Podľa dostupných informácií však bola kráľovská rodina o smutnej správe informovaná už v júli. O tom, že vojvodkyňa potratila kráľovského potomka, sa však nikde po celý čas vôbec nezmienili, ani nezaželali Meghan zdravie a silu v týchto ťažkých chvíľach.

Charles Spencer, mladší brat zosnulej princeznej Diany († 36). Zdroj: Twitter

Podľa slov televíznej moderátorky Lisy Wilkinsonovej nebolo mlčanie kráľovskej rodiny prekvapením a verí, že pre Meghan a Harryho je to len pripomienka toho, prečo sa rozhodli opustiť kráľovskú rodinu."Keby Meghan bola naďalej členkou kráľovskej rodiny, nebolo by jej umožnené podeliť sa so svojou stratou a pomôcť ženám a párom v rovnakej situácii," uviedla moderátorka.

S väčším súcitom sa k smutnej správe postavil brat zosnulej princeznej Diany († 36) Charles Spencer (58), ktorý na Meghanin a Harryho zármutok zareagoval veľmi ľudsky. "Nedokážem si predstaviť bolesť, ktorú páry pri strate svojho dieťaťa pociťujú. Je to nesmierne smutné," reagoval v britskej talk show a dodal, že na Meghan a Harryho myslí.