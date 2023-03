Chcete zažiariť ako Megan Fox? Jej osobná stylistka má 5 trikov, ktoré z vás spravia BOHYŇU ×

Ktorá by nechcela vyzerať ako Megan Fox? Zdá sa, že čím je staršia, tým je krajšia a paparazzi ju nikdy nezachytia neupravenú. Pozrite sa, ako to robí - nie je to ani zďaleka také ťažké, ako sa môže zdať!