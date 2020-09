Hostia sedia s ochrannými rúškami počas otváracieho ceremoniálu pri príležitosti otvorenia 77. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Benátkach. Guests wear face masks as they follow the opening ceremony of the 77th edition of the Venice Film Festival at the Venice Lido, Italy, Wednesday, Sep. 2, 2020. The Venice Film Festival will go from Sept. 2 through Sept. 12. Italy was among the countries hardest hit by the coronavirus pandemic, and the

Zdroj: Domenico Stinellis