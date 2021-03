Je asi ťažko predstaviteľné, že by niekto ako Robert Geiss (57) potreboval kradnúť. Okrem toho, že disponuje majetkom najmenej 40 miliónov eur, je spolu s manželkou Carmen a dvojičkami Davinou a Shaniou televíznou hviezdou medzinárodného formátu. Kto by už len nepoznal „ťažký život“ týchto milionárov?

Zatiaľ čo názov obľúbenej cestovateľskej reality šou Geissenovcov, ktorá si podmanila aj slovenských televíznych divákov, je skôr ironický, zo života vo vatičke rodinu nečakane vytrhla zahanbujúca skúsenosť v španielskom Madride spred niekoľkých dní.

Roberta vytiahla z lietadla polícia

Geissenovci sa 7. marca vracali z Dominikánskej republiky, kde nakrúcali nové diely svojej šou, ktorá bola svojho času aj u nás obrovským hitom, no v súčasnosti sa nevysiela. V zahraničí však estrapády namyslených Geisseniek, rozmaznanej Carmen a rázneho Roberta pokračujú ďalej.

Po medzipristátí v Madride však čakal boháčov šok, keď si po Roberta do lietadla prišla polícia a v putách ho odviedla preč. Ako sa totiž ukázalo, pred 20 rokmi mal podľa roztrasenej Carmen niečo ukradnúť. O nepríjemnnom prekvapení informovala na sociálnych sieťach práve ona. „Toto je nepredstaviteľné! Nemôžem tomu uveriť. Je to ako vo filme,“ narážala na to, že jej muža policajti vytiahli priamo z lietadla ako nejakého medzinárodného teroristu. „Zaobchádzajú s ním ako s nejakým ťažkým zločincom, čo je toto za krajinu?!“ rozhorčuje sa vo videu 55-ročná „speváčka“ a všetkým odporúča, aby sem nechodili.

No, niežeby nebola momentálne vo svete pandémia koronavírusu, v dôsledku ktorej je cestovanie do zahraničia krajným nerozumom...

Prvýkrát „spal“ za mrežami

Podľa televízie RTL strávil Robert za mrežami jednu noc, a to v cele predbežného zadržania bez postele a s 30 ďalšími „spolubývajúcimi“. Hneď na ďalší deň milionára zo všetkého vysekal jeho právnik. Ako sa ukázalo, príkaz na zadržanie bol vydaný ešte v roku 1999. Dnes mal byť teda už premlčaný, no chyba v systéme zrejme spôsobila, že ho španielske súdnictvo stále pokladalo za aktuálny.

Teraz, keď je už Róóóbert v bezpečí nejakého luxusného apartmánu a popíja vychladenú margaritu, zrejme Geissenovci premýšľajú, ako z celej situácie vytĺcť peniaze a publicitu. Je možné, že sa rozhodnú príslušné orgány zažalovať, koniec koncov, bezdôvodné zadržanie Geissa vykreslilo ako nejakého kriminálnika a rodina môže argumentovať tým, že mu to poškodilo imidž televíznej osobnosti.

Iste, je tu aj iné, zrejme pravdepodobnejšie vysvetlenie: zadržanie Roberta bolo nafingované a nakrútené skrytou kamerou ako promo k pokračovaniu geissenovskej relácie. Pre blonďavého a excentrického šoumena by niečo také, koniec koncov, asi nebolo veľmi problematické. Predsa len, 17. sérií relácie Geissenovci – Ťažký život milionárov je dosť a je načase rutinu nejako okoreniť.

