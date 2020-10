Céline Dion položila na kolená smrť milovaného manžela, do ktorého sa zaľúbila už ako pubertiačka. Hviezda svetového formátu, ktorá si svojím talentom získala fanúšikov v každom kúte planéty, sa dostala na výslnie ako 12-ročná. V tom čase si ju všimol kanadský producent René Angélil († 73). Mladou Céline si bol natoľko istý, že kvôli financovaniu jej albumu založil svoj dom.

Kanadského producenta nezaujal iba jej spev, ale aj ona samotná. Dvojica si povedala spoločné áno v roku 1994 a z Reného sa stal okamžite muž Célinho života. Šťastné manželstvo dvojice ukončila až zákerná choroba a Céline sa o svojho manžela starala do poslednej chvíle. René Angélil zomrel 14. januára 2016 na rakovinu. Od tých čias to išlo so speváčkou dole vodou, na verejnosti sa objavovala iba v čiernom a viditeľne schudla.

Anketa Páčila sa vám speváčka viac predtým, alebo teraz? Určite bola krajšia v čase, keď nebola taká chudá. 95%

Célina sa mi bude páčiť vždy, je dokonalá! 5% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Céline sa však aj napriek veľkej bolesti opäť vrátila na pódiá. Na svojho milovaného manžela však nezabudla ani po štyroch rokoch. Na najnovšej fotografii, ktorú pridala na sociálnu sieť, je opäť chudunká a tentoraz aj nenalíčená. "V týchto ťažkých časoch je dôležité pamätať na všetko, za čo sme vďační," napísala pod fotografiu.