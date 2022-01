Catherine Zetu-Jones sleduje na Instagrame takmer 4 milióny fanúšikov. Aj keď patrí medzi celebrity, ktoré si svoje súkromie poctivo strážia, aj ona dokáže prekvapiť. Herečka sa najnovšie pochválila intímnou fotografiou, na ktorej ukázala svoje prsia v celej kráse.

To, že je aj po 50-ke vo vynikajúcej forme, dokázala už toto leto počas dovolenky na Malorke. Na palube svojej jachty nakrútila krátke video, na ktorom cvičí jógu. Oblečené mala iba čierne plavky, v ktorých dokonale vynikla jej štíhla postava.

Prominentný pár zavítal v auguste roku 2019 aj na Slovensko. Po príchode do nášho hlavného mesta strávili dve noci v hoteli Grand Hotel River Park, kde boli ubytovaní v prezidentskom apartmáne na 10. poschodí. Po dvoch dňoch sa presunuli vrtuľníkom do Vysokých Tatier. „Bratislava sa im páčila, ale nič viac nevieme. Nechceli sme ich rušiť. V reštaurácii boli približne hodinu. Catherine si objednala morského vlka a tuniakový tatarák, Michael si dal iba sviečkovicu s rukolou a parmezánom," povedal pre denník Plus JEDEN DEŇ majiteľ reštaurácie Massimo Ristorante.

Na parkúre: Ako sa na správnu smotánku patrí, Douglas a Catherine Zeta-Jonesová išli so svojím hostiteľom Petrom Korbačkom, vľavo, pozrieť sa na kone do Šamorína. Zdroj: MATEJ KALINA

