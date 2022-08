Katie Holmes (43) patrí medzi najobľúbenejšie americké herečky. Na začiatku roku 2005 sa dostal do povedomia jej vzťah s Tomom Cruisom najmä pre ich šestnásťročný vekový rozdiel. Od ich rozchodu sa stiahla do úzadia, najnovšie však prekvapila poriadne odvážnymi zábermi.

Bývalá manželka Toma Cruisa a mama dnes už 16-ročnej Suri, ktorá bola považovaná za najsmutnejšie dieťa Hollywoodu, má dnes už 43 rokov. Dlhý čas po rozchode s Tomom Cruisom sa držala v ústraní, no posledné roky sa znova čoraz častejšie objavuje na verejnosti. A nielen to.

Zdroj: Handout

Najnovšie totiž stvárnila jednu z hlavných rolí vo filme Alone Together. V tom nielen hrá, ale stojí aj za jeho scenárom a réžiou. Film sa odohráva v New Yorku v čase covidu. Postava Katie Holmesovej uteká pred pandémiou do ubytovania objednaného cez Airbnb a za pár dní ju má nasledovať jej priateľ. Lenže vďaka chybe sa v ubytovaní stretne s Charliem (Jim Sturgess (44)), omylom si totiž zarezervovali rovnaké bývanie.

Napriek začiatočným zlým vzťahom to medzi dvojicou cudzincov začne postupne iskriť. Pri intímnych scénach, o ktoré vo filme nie je núdza, sa 43-ročná Katie vyzliekla, čím potešila hlavne mužské publikum. A veru, je sa na čo pozerať. Napriek svojmu veku sa Katie totiž môže stále pochváliť sexi telom. Postavu má totiž stále ako šťavnatá dvadsiatka.