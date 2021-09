Brutálna premena Donny z Beverly Hills: Žiadne vrásky, pery ako zadok paviána a je to ešte ona? ×

Herečka Tori Spelling (48), ktorá sa preslávila úlohou krásnej, ale trochu naivnej Donny Martinovej v seriáli Beverly Hills 90210, prechádzala v uplynulých rokoch ťažkým obdobím, čo sa podpísalo aj na jej vzhľade. Roky bojovala s nadváhou a nespokojnosťou so svojím vzhľadom. A keďže sa necítila dosť pekná, rozhodla sa svoje telo skrášliť plastickými operáciami. Tie jej však nakoniec na kráse skôr ubrali, ako pridali. Po rokoch trápenia sa, finančných problémoch a kariérneho pádu sa však nakoniec dala znova do poriadku. Škoda len, že prirodzenú krásu by ste na nej hľadali už len márne.