Čo sa to s ňou deje? Britney Spears sa akosi odtrhla z reťaze. Len pred pár dňami sa pochválila úplne nahým záberom, na ktorom si intímne partie zakryla emotikonmi. Tie tam však ani nemuseli byť, pretože na fotografiách jej vidno nahé telo v celej kráse. Akoby to nestačilo, Britney šokovala opäť.

Na najnovších záberoch je zas vyfotená zozadu, oblečená len v zarezaných červených tangáčoch. Ako sa zdá, speváčke neprekáža, že si kontroverzné zábery môžu hocikedy pozrieť aj jej dvaja synovia Sean (16) a Jayden (15) či snúbenec Sam Asghari (27).

Anketa Myslíte si, že nahé fotografie Britney Spears sú cez čiaru? Áno. 100% Nie. 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Autorka hitov ako Baby one more time či Toxic vyvolala svojím správaním medzi fanúšikmi pochybnosti. Tesne pred skončením opatrovníctva zas pridávala na sociálnu sieť zvláštne fotografie a videá, ktoré fanúšikovia chápali ako skryté odkazy. Že by boli jej nahé fotografie iba prejavom slobody, alebo je za tým niečo iné?

